Вернер сравнил финал Кубка лиги с игрой против «Лутона»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер после победы над «Лутон Таун» (3:2) в 1/8 финала Кубка Англии признался, что игры против команд из низших дивизионов всегда получаются сложными.

«Кубковые матчи — это всегда сложные игры, особенно в гостях против команды из второго дивизиона, которая сегодня сыграла очень хорошо и отдала все силы, но мы были лучше и выиграли.

В целом, я счастлив, что забил гол, сделал результативную передачу и старался максимально помочь команде, чтобы выиграть. Все хорошо.

И в выходные в финале кубка, и сегодня было сложно играть. После поражения в воскресенье мы хотели показать, что хотим выйти в следующий финал. Это была тяжелая работа, но мы победили", — цитирует BBC Вернера.