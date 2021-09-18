Клопп похвалил Виейра за работу с «Кристал Пэлас»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил за работу Патрика Виейра, тренирующего «Кристал Пэлас». Французский специалист летом возглавил команду.
«Вклад Виейра в «Кристал Пэлас»? Громадный! Теперь это настоящая футбольная команда, и Виейра имеет очень четкое представление о том, что он хочет внедрить», — цитирует Canal+ Клоппа.
После четырех туров «Кристал Пэлас» с 5-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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