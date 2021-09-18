Биссума считает себя лучшим полузащитником АПЛ

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума заявил, что считает себя лучшим на своей позиции в чемпионате Англии.

«Не хочу быть высокомерным, но я так думаю. Для меня, я являюсь лучшим полузащитником премьер-лиги. Потому что в голове я работаю, чтобы быть лучшим», — цитирует BBC Биссума.

Летом в СМИ появилась информация, что «Ливерпуль» хочет заполучить 24-летнего малийца и готов заплатить 46 миллионов евро.

В прошлом сезоне Биссума провел 39 матчей за «Брайтон», в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.