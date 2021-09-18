Биссума считает себя лучшим полузащитником АПЛ
Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума заявил, что считает себя лучшим на своей позиции в чемпионате Англии.
«Не хочу быть высокомерным, но я так думаю. Для меня, я являюсь лучшим полузащитником премьер-лиги. Потому что в голове я работаю, чтобы быть лучшим», — цитирует BBC Биссума.
Летом в СМИ появилась информация, что «Ливерпуль» хочет заполучить 24-летнего малийца и готов заплатить 46 миллионов евро.
В прошлом сезоне Биссума провел 39 матчей за «Брайтон», в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю