Клопп остался доволен игроками в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его игроки с правильным отношением сыграли против «Манчестер Сити» в 32-м туре чемпионата Англии (0:2). Несмотря на результат, «красные» гарантировали себе чемпионство.

— Я видел блестящее отношение. Соперники были быстрее, чем мы думали, — цитирует BBC Клоппа. — Против «Манчестер Сити» всегда огромные проблемы. У нас были моменты. У нас были шансы, мы их не использовали. Результат, который стоит просто принять.

Если вы хотите эту историю перевернуть в то русло, что мы не были сосредоточены, то сделайте это. Мне же понравилось отношение моей команды. Разве не здорово, что другая команда может стать чемпионом, когда «Ман Сити» может так хорошо играть. Я видел их сезон, они не играли в плохой футбол.