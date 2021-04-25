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Тиагу считает, что «Ливерпуль» не заслужил победу в матче с «Ньюкаслом»

05:58
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Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:1).

«Мы наверняка могли забить много голов в первом тайме. В конце концов, мы доминировали, выигрывали со счетом 1:0 и должны были завершить игру победой. Наша цель — победить, но мы не заслужили победу в этом матче.

Каждая игра важна для нас. Теперь нам просто нужно немного отдохнуть, переосмыслить и пересмотреть эту игру, потому что на следующей неделе будет сложно», — приводит слова Тиагу официальный сайт клуба.

После этого матча «Ливерпуль» с 54 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» с 36 очками — на 15-й строчке.

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