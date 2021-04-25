Тиагу считает, что «Ливерпуль» не заслужил победу в матче с «Ньюкаслом»
Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:1).
«Мы наверняка могли забить много голов в первом тайме. В конце концов, мы доминировали, выигрывали со счетом 1:0 и должны были завершить игру победой. Наша цель — победить, но мы не заслужили победу в этом матче.
Каждая игра важна для нас. Теперь нам просто нужно немного отдохнуть, переосмыслить и пересмотреть эту игру, потому что на следующей неделе будет сложно», — приводит слова Тиагу официальный сайт клуба.
После этого матча «Ливерпуль» с 54 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» с 36 очками — на 15-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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