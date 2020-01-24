Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру нападающего Такуми Минамино в матче 24-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона». Японец дебютировал в премьер-лиге, заменив на 31-минуте травмированного Садио Мане.

— Вчерашний вечер стал для него большим шагом. Ни для кого вчерашний матч не был таким, когда можно блистать и показывать лучшую игру, — рассказал Клопп пресс-службе клуба. — Ты новый игрок и вступаешь в такого рода битву, а затем показываешь то, что продемонстрировал Минамино... Я имею в виду не только навыки, но и характер. Он бился как сумасшедший, закрывал пространство, участвовал во множестве ситуаций. Это был суперстарт, если честно. Он универсальный игрок, поэтому может выступать на разных позициях. Вчера он сделал то, что должен был. Это гораздо важнее, чем следующая игра.

Минамино перешел в «Ливерпуль» из «Зальцбургп» в январе этого года. Его трансфер обошелся красным в 10 миллионов евро. Контракт подписан на 4,5 года.