Клопп настаивает на покупке Тюрама из «Ниццы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал клуб купить хавбека «Ниццы» Кефрена Тюрама, сообщает Fichajes.

По данным источника, трансфер игрока может не осуществиться из-за высоких требований по зарплате 22-летнего футболиста.

Портал transfermarkt оценивает стоимость Тюрама в 40 миллионов евро. За «Ниццу» он провел 138 матчей, забив 8 голов и отдав 11 результативных передач.