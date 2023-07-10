Клопп настаивает на покупке Тюрама из «Ниццы»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал клуб купить хавбека «Ниццы» Кефрена Тюрама, сообщает Fichajes.
По данным источника, трансфер игрока может не осуществиться из-за высоких требований по зарплате 22-летнего футболиста.
Портал transfermarkt оценивает стоимость Тюрама в 40 миллионов евро. За «Ниццу» он провел 138 матчей, забив 8 голов и отдав 11 результативных передач.
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|0
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|Борнмут
|0
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|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
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18
|Бернли
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
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|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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