«Эвертон» может подписать Эшли Янга в ближайшие дни

«Эвертон» близок к тому, чтобы подписать контракт с защитником Эшли Янгом, утверждает Sky Sports.

По данным источника, клуб может достигнуть договоренности с 38-летним англичанином в ближайшие два дня.

Ранее сообщалось, что ради варианта с «Эвертоном» Янг отклонил предложения от ряда клубов из АПЛ, чемпионшипа и других европейских чемпионатов.

Янг является свободным агентом. Предыдущим клубом защитника была «Астон Вилла», за которую он выступал с июля 2021 года по июнь 2023 года.

В сезоне-2022/23 игрок забил 1 гол в 32 матчах за «виллианов».