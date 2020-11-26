Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клопп: «Марадона всегда был частью моей жизни»

09:23
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

— Мне 53 года, кажется, Марадона всегда был частью моей жизни, — приводит пресс-служба «Ливерпуля» слова Клоппа. — Я впервые увидел его, когда был еще совсем ребенком, мне было 8-10 лет, а Марадоне — 16-17. С того момента он стал моим любимым футболистом. Недавно смотрел документальный фильм про него. Скажем так, Диего был невероятным парнем, а у Марадоны были проблемы. Я буду скучать по ним обоим.

Марадона скончался от сердечного приступа 25 ноября в возрасте 60 лет.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир