Клопп: «Марадона всегда был частью моей жизни»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

— Мне 53 года, кажется, Марадона всегда был частью моей жизни, — приводит пресс-служба «Ливерпуля» слова Клоппа. — Я впервые увидел его, когда был еще совсем ребенком, мне было 8-10 лет, а Марадоне — 16-17. С того момента он стал моим любимым футболистом. Недавно смотрел документальный фильм про него. Скажем так, Диего был невероятным парнем, а у Марадоны были проблемы. Я буду скучать по ним обоим.

Марадона скончался от сердечного приступа 25 ноября в возрасте 60 лет.