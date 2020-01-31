Клопп и Гвардьола номинированы на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вошел в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера месяца в английской премьер-лиге, сообщает пресс-служба клуба. Он получал эту награду в августе, сентябре, ноябре и декабре минувшего года.

В этом месяце «красные» обыграли «Шеффилд Юнайтед», «Тоттэнхэм», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм Юнайтед». Теперь их преимущество от ближайшего преследователя, «Манчестера Сити», в АПЛ составляет 19 очков.

Также в список вошли Пеп Гвардьола («Манчестер Сити»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») и Найджел Пирсон («Уотфорд»).