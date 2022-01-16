Конте: «Я получаю удовольствие от работы в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о слухах о том, что клуб может расторгнуть контракт со специалистом.

«Вы знаете, что я подписал контракт, у которого есть срок, который был хорош для того, чтобы я оценил ситуацию, чтобы команда поняла тренера. Получаю удовольствие от работы в «Тоттенхэме». Тут невероятная атмосфера, великолепный стадион, великолепная тренировочная база, потрясающие болельщики. Меня все устраивает», — цитирует Конте на пресс-конференции.

В 18 турах АПЛ «Тоттенхэм» набрал 33 очка и расположился на 6-м месте в турнирной таблице.