Клопп хочет подписать в «Ливерпуль» полузащитника «Челси» Галлахера
Хавбек «Челси» Конор Галлахер может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Independent.
По информации источника, целью на летнее трансферное окно 23-летнего англичанина выбрал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, которого привлекают качества Галлахера.
В текущем сезоне полузащитник провел 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|
6
|Брайтон
|26
|12
|7
|7
|49-34
|43
|
7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|
8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|
9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37-39
|41
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29-30
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
14
|Нот. Форест
|28
|6
|9
|13
|23-50
|27
|
15
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27-55
|27
|
16
|Лидс
|28
|6
|8
|14
|36-48
|26
|
17
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
18
|Лестер
|28
|7
|4
|17
|39-49
|25
|
19
|Вест Хэм
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.04
|14:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|4 : 1
|1.04
|17:00
|
Арсенал – Лидс
|4 : 1
|1.04
|17:00
|
Борнмут – Фулхэм
|2 : 1
|1.04
|17:00
|
Брайтон – Брентфорд
|3 : 3
|1.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|2 : 1
|1.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|1 : 1
|1.04
|19:30
|
Челси – Астон Вилла
|0 : 2
|2.04
|16:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|1 : 0
|2.04
|18:30
|
Ньюкасл – МЮ
|- : -
|3.04
|22:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|27
|1
|4
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