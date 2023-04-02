Клопп хочет подписать в «Ливерпуль» полузащитника «Челси» Галлахера

Хавбек «Челси» Конор Галлахер может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Independent.

По информации источника, целью на летнее трансферное окно 23-летнего англичанина выбрал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, которого привлекают качества Галлахера.

В текущем сезоне полузащитник провел 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.