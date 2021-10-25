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Рюдигер ведет переговоры с «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

14:05
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Журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, где может продолжить карьеру защитник «Челси» Антонио Рюдигер.

«Рюдигер ведет переговоры с «Ювентусом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и даже с «ПСЖ», которому по-прежнему нужен защитник, — приводит слова Ди Марцио Wettfreunde. — Сложно представить, что Антонио подпишет новый контракт. Он перейдет в одну из четырех названных клубов».

В нынешнем сезоне 28-летний немец провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.wettfreunde.net/sportwetten-news/transfer-experte-gianluca-di-marzio-interview/

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