Рюдигер ведет переговоры с «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
14:05
Журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, где может продолжить карьеру защитник «Челси» Антонио Рюдигер.
«Рюдигер ведет переговоры с «Ювентусом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и даже с «ПСЖ», которому по-прежнему нужен защитник, — приводит слова Ди Марцио Wettfreunde. — Сложно представить, что Антонио подпишет новый контракт. Он перейдет в одну из четырех названных клубов».
В нынешнем сезоне 28-летний немец провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.wettfreunde.net/sportwetten-news/transfer-experte-gianluca-di-marzio-interview/
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