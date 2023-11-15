Ким Кардашьян рассказала, что почувствовала себя неудачницей, встретив Эрлина Холанна

Американская модель и актриса Ким Кардашьян рассказала о встрече с нападающим «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

Кардашьян встретилась с футболистом на мероприятии бренда Dolce & Gabbana летом этого года.

«Когда я была в Италии, я увидела Эрлина Холанна. И я чертовски испугалась, потому что знаю, что мой сын был бы в восторге. Я такая неудачница, что позвонила ему с этого мероприятия и говорю: «Дорогой, ты никогда не догадаешься, с кем я столкнулась!» – сказала Кардашьян GQ Sports.

23-летний норвежец выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «горожан», забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Холанн занял второе место в голосовании за «Золотой мяч»-2023.