Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Судейство

Сегодня, 16:22

В футболе могут ввести 10-минутные удаления за несогласие с решениями арбитра

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник «Брайтона» Махмуд Дауд спорит с арбитром.
Фото Reuters

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность введения 10-минутных удалений за активное выражение несогласия с решением арбитра, сообщает The Times.

С 2019 года в английском любительском и юношеском футболе существует правило, согласно которому игрок должен покинуть поле на 10 минут, если арбитр посчитает его действия проявлением несогласия с его решением.

По информации источника, правление IFAB готово рассмотреть вопрос введения этого правила в профеесиональном футболе. Обсудить эту тему планируют на собрании организации, которое состоится через две недели.

Кроме того, существует вероятность, что IFAB разрешит обращаться к арбитрам только капитанам команд. Такое правило существует в регби.

Футбол
9
2
Читайте также
Петр Чех будет играть за лучший хоккейный клуб Великобритании
«Неважно — друзья или враги». Медведев и Рублев на старте ATP Finals
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе гендиректора Ричарда Арнольда
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости