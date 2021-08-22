Кейн остался в запасе «Тоттенхэма» на матч АПЛ с «Вулверхэмптоном»
Капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн остался в запасе на матч 2-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».
Игра состоится сегодня, 22 августа. Начало — в 16.00 (мск).
Сообщалось, что Кейн не играет из-за разногласий с руководством «Тоттенхэмом».
«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Коади, Килман, Маркал, Моутинью, Саисс, Невеш, Тринкау, Хименес, Траоре.
«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Санчес, Дайер, Регилон, Хейбьерг, Скипп, Моура, Алли, Бергвейн, Сон.
Напмоним, англичанин пропустил стартовый матч нового сезона АПЛ, в котором «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (1:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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