Грэм Сунесс не понимает назначение Рангника главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Бывший тренер «Ньюкасла» Грэм Сунесс поделился о назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника.
«Резюме Рангника не такое, чтобы сразу сказать «вау», когда его видишь. Он развивает клубы в течение 5-10 лет. Но «Манчестер Юнайтед» сейчас нужно не это. Я не понимаю это назначение ни на каком уровне», — цитирует Сунесса talkSPORT.
В понедельник, 29 ноября, «МЮ» официально объявил о назначении Рангника тренером команды. Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, а затем он два года будет работать консультантом в английском клубе.
Рангник ушел с должности директора по спорту и развитию «Локомотива», которую занимал с июля. При этом московскому клубу не выплатили никакую компенсацию за досрочное расторжение контракта.
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