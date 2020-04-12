Кенни Далглиш поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» и попросил их оставаться дома

Легендарный футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Он был выписан из больницы после того, как у него диагностировали коронавирус. Также Далглиш попросил всего оставаться дома.

— Спасибо вам всем за ваши добрые пожелания за последние несколько дней, — цитирует Далглиша официальный сайт клуба. — Я очень рад вернуться домой к семье после того, как обо мне отлично позаботились благодаря Национальной службе здравоохранения, за что мы как никогда благодарны. Марина (супруга Далглиша — Прим. «СЭ») и я хотели бы выразить нашу огромную благодарность врачам, которые заботились обо мне и продолжают лечить множество людей в стране в этот очень непростое время. Знаю, что сейчас ярко светит солнце, но призываю вас оставаться дома и полностью следовать рекомендациям правительства. Сейчас это, несомненно, лучший способ позаботиться друг о друге. С этого момента мы будем в полной самоизоляции на рекомендованный период времени, чтобы защитить жизнь других.

69-летний Кенни Далглиш в качестве игрока шесть раз становился чемпионом Англии с «Ливерпулем» и трижды выиграл Кубок европейских чемпионов. Как тренер он трижды приводил команду к чемпионству.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.