Нуньес согласовал контракт с «Ливерпулем» до 2028 года, завтра форвард должен прилететь в Англию

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес согласовал условия личного контракта с «Ливерпулем», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний уругваец заключит контракт до конца июня 2028 года. В данный момент форвард находится в Испании со своим агентом, завтра он должен будет вылететь в Англию для подписания бумаг и завершения перехода в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы заплатят за футболиста 80 миллионов евро, сумма возможных бонусных выплат может достичь 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 гола и сделал 4 результативных передачи в 41 матче за «Бенфику».