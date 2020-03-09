Вратарь «Лестера» Каспер Шмайхель проводит 200-й матч в чемпионате Англии. Юбилейной для датского голкипера стала встреча 29-го тура против «Астон Виллы».

Из 200 игр Шмайхель провел 8 в составе «Манчестер Сити» в начале карьеры. После этого он выступал за клубы низших английских лиг, включая четыре сезона в четвертом дивизионе. В 2011 году Шмайхель перешел в «Лестер», который на тот момент играл в чемпионшипе. Вместе с клубом он вернулся в премьер-лигу по итогам сезона-2013/14, а два года спустя стал чемпионом Англии в качестве основного голкипера «лис».

Отец Каспера — Петер Шмайхель — отыграл в АПЛ 350 встреч. 292 из них — за «Манчестер Юнайтед» и по 29 — за «Астон Виллу» и «Манчестер Сити».