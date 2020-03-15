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Карло Анчелотти — о коронавирусе: «Следуйте рекомендациям экспертов, и вместе мы победим»

15:35
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о приостановке АПЛ из-за коронавируса.

— В настоящее время мы все переживаем очень трудный момент, и нам всем пора действовать ответственно, — написал Анчелотти в Twitter. — Пожалуйста, подумайте о себе, своей семье и о тех, с кем вы общаетесь. Следуйте рекомендациям экспертов, и вместе мы победим.

Ранее руководство АПЛ отложило проведение матчей до 3 апреля.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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