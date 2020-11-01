Карло Анчелотти хочет подольше поработать с «Эвертоном»
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что хотел бы задержаться в команде дольше, чем в своих предыдущих клубах.
«Я думаю, что мы сумеет что-то выиграть по итогу, но на это нужно время, немного больше, чем в других топ-командах, с которыми я справлялся с этой задачей, — приводит слова Анчелотти Goal. — Я хочу тут остаться. Я чувствую себя здесь хорошо. Я хотел бы остаться тут подольше, чем я обычно проводил с другими клубами».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.