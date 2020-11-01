Карло Анчелотти хочет подольше поработать с «Эвертоном»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что хотел бы задержаться в команде дольше, чем в своих предыдущих клубах.

«Я думаю, что мы сумеет что-то выиграть по итогу, но на это нужно время, немного больше, чем в других топ-командах, с которыми я справлялся с этой задачей, — приводит слова Анчелотти Goal. — Я хочу тут остаться. Я чувствую себя здесь хорошо. Я хотел бы остаться тут подольше, чем я обычно проводил с другими клубами».