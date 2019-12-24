Карло Анчелотти: «Болельщики «Ливерпуля» боятся меня»

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти перед встречей с «Ливерпулем» в третьем раунде Кубка Англии рассказал о встрече с болельщиками мерсисайдцев.

— Я был в городе на днях и встретил поклонников «Ливерпуля, — цитирует итальянского специалиста the Mirror. — Думаю, они боятся меня. Они волнуются, когда видят меня, потому что я обыгрывал «Ливерпуль» много раз.

В текущем сезоне в качестве главного тренера «Наполи» в Лиге чемпионов Анчелотти обыграл «Ливерпуль», вторая встреча закончилась ничейным результатом.