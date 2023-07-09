Кариус продлил контракт с «Ньюкаслом»

Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус подписал новый контракт с клубом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, новое соглашение 30-летнего вратаря с «сороками» рассчитано до лета 2024 года.

Кариус перешел в «Ньюкасл» в сентябре прошлого года. Он провел за команду один матч, выйдя на поле в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Ранее немец выступал за «Ливерпуль», «Унион Берлин», «Бешикташ» и «Майнц».