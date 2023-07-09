Кариус продлил контракт с «Ньюкаслом»
Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус подписал новый контракт с клубом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, новое соглашение 30-летнего вратаря с «сороками» рассчитано до лета 2024 года.
Кариус перешел в «Ньюкасл» в сентябре прошлого года. Он провел за команду один матч, выйдя на поле в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед» (0:2).
Ранее немец выступал за «Ливерпуль», «Унион Берлин», «Бешикташ» и «Майнц».
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
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|0
|
7
|Астон Вилла
|0
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|
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|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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