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Сегодня, 15:58

Кариус продлил контракт с «Ньюкаслом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус подписал новый контракт с клубом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, новое соглашение 30-летнего вратаря с «сороками» рассчитано до лета 2024 года.

Кариус перешел в «Ньюкасл» в сентябре прошлого года. Он провел за команду один матч, выйдя на поле в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Ранее немец выступал за «Ливерпуль», «Унион Берлин», «Бешикташ» и «Майнц».

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
Лорис Кариус
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11
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13
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14
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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