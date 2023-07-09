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Сегодня, 14:57

Вратарь Виржиния подписал новый контракт с «Эвертоном»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Эвертона» Жоау Виржиния подписал новое соглашение с клубом.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Я очень рад быть в «Эвертоне», и это великий момент для меня и моей семьи — подписать новый контракт. Я с нетерпением жду начала сезона. Многое в клубе изменилось. Здесь новые игроки и новый трЕнер, так что я чувствую, что начинаю все с чистого листа», — сказал Виржиния.

С момента перехода из «Арсенала» в 2018 году 23-летний вратарь сыграл 3 матча за основную команду «Эвертона». В прошлом сезоне он был на правах аренды в нидерландском клубе «Камбюр», за который сыграл 18 матчей, пропустил 29 голов и 4 игры отстоял на ноль.

Источник: ФК Эвертон
Футбол
ФК Эвертон
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