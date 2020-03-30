Форвард «Реала» Карим Бензема поделился мнением о нападающем «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру. Бензема не вызывается в национальную команду с 2015 года из-за шантажа Матье Вальбуэна интимным видео. Жиру — чемпион мира и вице-чемпион Европы.

— Отвечу раз и навсегда. Буду краток: давайте не путать «Формулу-1» с картингом, — сказал Бензема во время общения со своим другом в Instagram. — Это еще мягко выражаюсь. Не хочу больше о нем говорить. Знаю, что «Формула-1» — это я. Не хочу о нем говорить. Пусть забивает такие голы, какие хочет, выигрывает то, что хочет.

На счету Карима 27 голов в 81 матче за сборную Франции.