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Карим Бензема — о сравнениях с Жиру: «Давайте не путать «Формулу-1» с картингом»

01:20
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Форвард «Реала» Карим Бензема поделился мнением о нападающем «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру. Бензема не вызывается в национальную команду с 2015 года из-за шантажа Матье Вальбуэна интимным видео. Жиру — чемпион мира и вице-чемпион Европы.

— Отвечу раз и навсегда. Буду краток: давайте не путать «Формулу-1» с картингом, — сказал Бензема во время общения со своим другом в Instagram. — Это еще мягко выражаюсь. Не хочу больше о нем говорить. Знаю, что «Формула-1» — это я. Не хочу о нем говорить. Пусть забивает такие голы, какие хочет, выигрывает то, что хочет.

На счету Карима 27 голов в 81 матче за сборную Франции.

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