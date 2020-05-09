Капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр стал отцом
19:46
Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр опубликовал новый пост в Instagram. 27-летний английский футболист сообщил о рождении дочери, которую назвали Пайпер Роуз.
«Добро пожаловать в этот безумный мир, малышка», — подписал фото Магуайр.
«Поздравляю, Большой Х», — написал в комментариях форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.
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