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Капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр стал отцом

19:46
Харри Магуайр. Фото Reuters
Харри Магуайр. Фото Reuters
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Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр опубликовал новый пост в Instagram. 27-летний английский футболист сообщил о рождении дочери, которую назвали Пайпер Роуз.

«Добро пожаловать в этот безумный мир, малышка», — подписал фото Магуайр.

«Поздравляю, Большой Х», — написал в комментариях форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.

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