Болельщики «Арсенала» выбрали Эдегора лучшим игроком команды в марте
17:49
Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор стал лучшим футболистом «канониров» в марте по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.
В минувшем месяце 22-летний норвежец провел пять матчей в составе лондонской команды, на его счету 2 гола.
? You voted this man as your Player of the Month for March!— Arsenal (@Arsenal) April 1, 2021
Congratulations, Martin ??
Эдегор выступает за «Арсенал» с января 2021 года на правах аренды из «Реала». Всего футболист провел 12 матчей за «канониров» и забил 2 мяча.
Дополнительная информация:
https://www.arsenal.com/news/odegaard-our-march-player-month
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