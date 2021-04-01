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Болельщики «Арсенала» выбрали Эдегора лучшим игроком команды в марте

17:49
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор стал лучшим футболистом «канониров» в марте по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем месяце 22-летний норвежец провел пять матчей в составе лондонской команды, на его счету 2 гола.

Эдегор выступает за «Арсенал» с января 2021 года на правах аренды из «Реала». Всего футболист провел 12 матчей за «канониров» и забил 2 мяча.

Дополнительная информация:

https://www.arsenal.com/news/odegaard-our-march-player-month

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