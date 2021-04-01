Болельщики «Арсенала» выбрали Эдегора лучшим игроком команды в марте

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор стал лучшим футболистом «канониров» в марте по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем месяце 22-летний норвежец провел пять матчей в составе лондонской команды, на его счету 2 гола.

? You voted this man as your Player of the Month for March!



Congratulations, Martin ?? — Arsenal (@Arsenal) April 1, 2021

Эдегор выступает за «Арсенал» с января 2021 года на правах аренды из «Реала». Всего футболист провел 12 матчей за «канониров» и забил 2 мяча.