Канте летом может перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте готов перейти в «Арсенал» по окончании нынешнего сезона, сообщает Fichajes.

По данным источника, лондонцы предложили 32-летнему французу контракт на два года с опцией продления на сезон. Финансовые условия футболиста в новом клубе будут такими же, как и в «Челси».

Нынешний контракт Канте с «Челси» рассчитан до июня этого года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 20 миллионов евро.

В этом сезоне он провел всего 4 матча в АПЛ, не отметившись результативными действиями.