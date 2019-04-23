Каллум Хадсон-Одои: "Сезон для меня закончен"

Полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои​ после ничьей с "Бернли" в 35-м туре чемпионата Англии (2:2) объявил, что сезон для него закончен. 18-летний англичанин травмировал ахилловое сухожилие в концовке первого тайма и был заменен.

"Опустошен, потому что мой сезон закончен из-за разрыва ахилла. Теперь я должен работать и попытаться вернуться сильнее в следующем сезоне!" - написал Хадсон-Одои в Твиттере, добавив плачущий смайлик.