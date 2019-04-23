Каллум Хадсон-Одои: "Сезон для меня закончен"

Полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои после ничьей с "Бернли" в 35-м туре чемпионата Англии (2:2) объявил, что сезон для него закончен. 18-летний англичанин травмировал ахилловое сухожилие в концовке первого тайма и был заменен.
"Опустошен, потому что мой сезон закончен из-за разрыва ахилла. Теперь я должен работать и попытаться вернуться сильнее в следующем сезоне!" - написал Хадсон-Одои в Твиттере, добавив плачущий смайлик.
Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!!😢🙏🏾❤️ pic.twitter.com/PXC53WszdH– Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) 22 апреля 2019 г.
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