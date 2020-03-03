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Источник: Матчи АПЛ могут начать проводить без зрителей из-за коронавируса

14:49
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Матчи чемпионата Англии могут начать проводить без зрителей, если правительство пойдет на подобные меры в отношении массовых мероприятий из-за распространения коронавируса, сообщает The Guardian.

Коронавирус массово еще не распространился в Великобритании. Также Футбольная ассоциация должна рассмотреть вопрос о проведении товарищеского матча между Англией и Италией, который пройдет 27 марта на «Уэмбли».

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