Источник: «Ман Сити» готов отпустить Стоунса в «Арсенал»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс может перейти в «Арсенал» в летнее трансферное окно, сообщает 90min.com.

По информации источника, главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардьола готов отпустить 25-летнего англичанина, поскольку его качества не соответствуют требованиям испанского специалиста. Издание сообщает, что «Арсеналу», который заинтересован в Стоунсе, потребуется компенсировать сумму, которую «горожане» потратили на игрока, покупая его у «Эвертона» летом 2016 года — речь о 50 миллионах фунтов. Главный тренер «канониров» Микель Артета хорошо знаком со способностями англичанина, поскольку более 3 лет работал ассистентом Хосепа Гвардьолы в «Ман Сити».

В сезоне-2019/20 Стоунс провел 20 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 54 миллиона фунтов.