Источник: «Челси» изучает варианты замены Лэмпарда
22:20
Будущее Фрэнка Лэмпарда на посту тренера «Челси» оказалось под вопросом после поражения в матче 17-го тура АПЛ от «Манчестер Сити» (1:3), утверждает The Athletic.
Руководство лондонского клуба начало изучать варианты для замены Лэмпарда после 4 поражений в 7 последних матчах.
В случае улучшения результатов 42-летний специалист, вероятно, продолжит тренировать «Челси» до конца сезона. При этом ситуацию усугубляют напряженные отношения тренера с некоторыми игроками.
«Синие» опустились уже на восьмое место в турнирной таблице. А активе команды 26 очков после 17 матчей.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю