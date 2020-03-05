Источник: «Боруссия» не предлагала 35 миллионов евро за 16-летнего игрока «Бирмингема»

«Бирмингем» не получал предложение от дортмундской «Боруссии» по 16-летнему полузащитнику команды Джуду Беллингему, сообщает 90min.com со ссылкой на свой источник в английском клубе.

Издание сообщает, что источник в «Бирмингеме» опроверг информацию о предложении «Боруссии» в 35 миллионов евро за Беллингема, которую ранее сообщали немецкие СМИ.

16-летний Беллингем провел за «Бирмингем» 34 матча в сезоне-2019/20, на счету англичанина 4 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 12 миллионов евро. Сообщается, что Беллингемом также интересуются «Лиерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».