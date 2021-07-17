Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Иранский форвард «Брайтона» перешел в «Фейеноорд»

17:24
Теги:

Нападающий «Брайтона» Алиреза Джаханбахш перешел в «Фейеноорд».

27-летний иранец заключил контракт с голландским клубом до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один год.

Джаханбахш выступал за «Брайтон» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 25 матчей в составе «чаек», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Первый скандал Олимпиады в футболе: немцы не доиграли матч из-за расизма
Россельхознадзор нашел признаки подделки у половины консервов из сайры
Видео: На Москву надвигаются аномальные холода и грозы
Таксисты стали отказываться включать кондиционеры в жару
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд