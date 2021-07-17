Иранский форвард «Брайтона» перешел в «Фейеноорд»

Нападающий «Брайтона» Алиреза Джаханбахш перешел в «Фейеноорд».

27-летний иранец заключил контракт с голландским клубом до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один год.

Джаханбахш выступал за «Брайтон» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 25 матчей в составе «чаек», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.