Форвард «Вулверхэмптона» выйдет на поле впервые спустя 8 месяцев после перелома черепа

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес попал в стартовый состав команды на товарищеский матч с «Крю Александра».

30-летний мексиканец появится на поле впервые с 29 ноября 2020 года. В тот день в матче с «Арсеналом» (2:1) форвард получил перелом черепа после столкновения с защитником «канониров» Давидом Луизом.

We have some big news...



??? pic.twitter.com/yy9ONGttgt — Wolves (@Wolves) July 17, 2021

Хименес выступает за «Вулверхэмптон» с лета 2018 года. На его счету 48 голов и 18 результативных передач в 110 матчах за «волков».