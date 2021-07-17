Форвард «Вулверхэмптона» выйдет на поле впервые спустя 8 месяцев после перелома черепа
16:27
Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес попал в стартовый состав команды на товарищеский матч с «Крю Александра».
30-летний мексиканец появится на поле впервые с 29 ноября 2020 года. В тот день в матче с «Арсеналом» (2:1) форвард получил перелом черепа после столкновения с защитником «канониров» Давидом Луизом.
We have some big news...— Wolves (@Wolves) July 17, 2021
??? pic.twitter.com/yy9ONGttgt
Хименес выступает за «Вулверхэмптон» с лета 2018 года. На его счету 48 голов и 18 результативных передач в 110 матчах за «волков».
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