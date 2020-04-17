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Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное понижение зарплаты

23:24
Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное понижение зарплаты. Фото Reuters
Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное понижение зарплаты. Фото Reuters
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Руководство «Челси» обратилось к своим футболистам, а посредником в переговорах выступил капитан «синих» Сесар Аспиликуэта, сообщает The Telegraph, «Челси» хочет, чтобы игроки снизили заработную плату на время карантина на 30 процентов.

Тем не менее, футболисты готовы пойти на уступки. Но их не устраивает потеря такой боьшой части зарплат — они согласны отдать только 10 процентов. Стороны продолжат переговоры в связи с непредвиденной ситуацией.

В Великобритании сохраняется сложная ситуация из-за коронавируса. По последним данным, заразились уже 108 692 человека, в погибли 14 576.

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