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Игроки «Арсенала» вернутся к тренировкам на базе на следующей неделе

20:30
Тренировочная база &quot;Арсенала&quot;. Фото Daily Mail
Тренировочная база &quot;Арсенала&quot;. Фото Daily Mail
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Игроки «Арсенала» со следующей недели смогут вернуться на клубную тренировочную базу, сообщает Daily Mail. Футболистам не разрешат проводить групповые занятия, но будут доступны индивидуальные тренировки при условии соблюдения строгих правил.

По словам представителя клуба, доступ к базе в Колни будет ограничен и тщательно контролироваться, а футболисты должны будут соблюдать дистанцию. Все тренировки будут проходить в закрытом режиме, футболисты будут добираться до базы в одиночку.

Тренировочная база «Арсенала» была закрыта после того, как Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус.

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