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Конте дал согласие на работу в «Манчестер Юнайтед»

12:08
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Бывший тренер «Челси» Антони Конте дал согласие на работу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, итальянский специалист выразил уверенность, что сможет добиться успеха с нынешним составом клуба.

52-летний Конте тренировал «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством лондонская команда выиграла АПЛ и стала обладателем Кубка Англии. Последним клубом итальянца был «Интер», который одержал победу в серии А в прошлом сезоне.

После 9 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 14 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице.

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