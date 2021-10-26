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Клопп: «Люди напишут книгу о том, как Фирмино интерпретирует роль «ложной девятки»

12:58
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру нападающего команды Роберто Фирмино в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (5:0).

«Роберто был невероятно хорош. Люди напишут книгу о том, как Фирмино интерпретирует роль «ложной девятки». Мы не говорим, что он изобрел это амплуа, но иногда так и кажется», — приводит слова Клоппа Sports Illustrated.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец провел 9 матчей, забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу.

После 9 туров АПЛ «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-м месте в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» набрал 14 очков и расположился на 7-й позиции.

Дополнительная информация:

https://www.si.com/soccer/liverpool/interviews/jurgen-klopp-says-people-will-write-books-about-firmino

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