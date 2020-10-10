Хуан Мата может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Ему предлагают 15 миллионов долларов в год
Футбольный консультант Йэн МакГэрри заяил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии.
— У Маты есть предложение от одного восточного клуба, ему готовы платить 15 миллионов долларов в год, — приводит Daily Express слова МакГэрри. — «Манчестер Юнайтед» пока не начал переговоры, поэтому мы не можем назвать клуб. Тем не менее, Мата, скорее всего, покинет нынешнюю команду свободным агентом, его опция продления соглашения на еще один год следующим летом не будет активирована. Что касается самого игрока, то он еще не принял решения по поводу данного предложения.
Мата провел 2 матча за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/21, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.