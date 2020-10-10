Хуан Мата может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Ему предлагают 15 миллионов долларов в год

Футбольный консультант Йэн МакГэрри заяил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии.

— У Маты есть предложение от одного восточного клуба, ему готовы платить 15 миллионов долларов в год, — приводит Daily Express слова МакГэрри. — «Манчестер Юнайтед» пока не начал переговоры, поэтому мы не можем назвать клуб. Тем не менее, Мата, скорее всего, покинет нынешнюю команду свободным агентом, его опция продления соглашения на еще один год следующим летом не будет активирована. Что касается самого игрока, то он еще не принял решения по поводу данного предложения.

Мата провел 2 матча за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/21, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.