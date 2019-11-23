Хосеп Гвардьола: «Травма Агуэро выглядит не очень хорошо»
23:15
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился впечатлениями от победы над «Челси» в матче чемпионата Англии — 2:1.
— Это была топовая игра против топовой команды, — цитирует BBC Гвардьолу. — «Челси» очень хорош последние 20 лет. Когда Кевин де Брейне забил гол, мы упустили много моментов.
«Челси» — мастер чтения пасов. У нас возникли проблемы с Виллианом и Абрахамом. Но мы боролись и добились победы.
«Челси» — невероятная команда. Футбол становится таким. Молодые команды обладают особенным духом и чувствуют, что им нечего терять. Этим футбол и хорош.
Что касается Агуэро, мы узнаем информацию завтра. Но все выглядит не очень хорошо. У него мышечная травма.
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