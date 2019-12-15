Хосеп Гвардьола: «Эмери уволили не из-за английского, а из-за того, что он не выигрывал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола не считает незнание английского языка причиной увольнения Унаи Эмери с поста главного тренера «Арсенала».

— Если бы он смог выиграть больше матчей, общение с игроками было бы идеальным, — приводит слова Гвардьолы Goal. — Сегодня есть много возможностей, чтобы общаться с игроками, используя картинки, а не просто слова.

Иногда бывает нелегко, когда ты хочешь общаться на своем родном языке. Но есть руки, тело, эмоции, образы, твои помощники, многие вещи, так что причина не в английском языке.

Я думаю, что причиной отставки стали не возможности Унаи, в которых нет никаких сомнений ни у кого. Это случилось из-за того, что он не выигрывал.