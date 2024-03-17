«Челси» примет «Лестер» в матче четвертьфинала Кубка Англии по футболу в воскресенье, 17 марта. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток прозвучит в 15:45 по московскому времени.

Ключевые события матча Кубка Англии «Челси» — «Лестер» доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка в прямом эфире можно будет в специальных сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Российские телеканалы транслировать игру не будут.

«Челси» на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы АПЛ. «Лестер» занимает первое место турнирной таблицы Чемпионшипа. «Челси» на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы АПЛ. «Лестер» занимает первое место турнирной таблицы Чемпионшипа.

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