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8 декабря, 23:52

Холанн: «Второе место в АПЛ — это не тот результат, который мы хотим»

Холанн заявил, что «Манчестер Сити» недоволен вторым местом в чемпионате Англии
Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал результаты первой половины сезона в АПЛ.

«Я чувствую, что освоился в команде и в лиге, к которой нужно было адаптироваться. Я доволен тем, как все началось. Но дело не во мне. Дело в команде, в том, как мы выступаем, и вторая половина сезона сейчас наиболее важна. Мы в хорошем положении, у нас было много успешных матчей, но мы занимаем второе место в АПЛ, и это не тот результат, которого мы хотим достичь в конце сезона. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы вернуться на прежний уровень и играть так, как мы умеем. Мы сосредоточимся на том, чтобы набрать форму, подготовиться, а затем отправиться на матч с Ливерпулем, чтобы добиться положительного результата и дать нашим болельщикам повод для радости во второй половине сезона», — цитирует форварда The National News.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонский клуб набрал 37 очков за 14 матчей и опережает «горожан» на 5 баллов.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл 18 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативные передачи.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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