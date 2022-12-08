Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал результаты первой половины сезона в АПЛ.

«Я чувствую, что освоился в команде и в лиге, к которой нужно было адаптироваться. Я доволен тем, как все началось. Но дело не во мне. Дело в команде, в том, как мы выступаем, и вторая половина сезона сейчас наиболее важна. Мы в хорошем положении, у нас было много успешных матчей, но мы занимаем второе место в АПЛ, и это не тот результат, которого мы хотим достичь в конце сезона. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы вернуться на прежний уровень и играть так, как мы умеем. Мы сосредоточимся на том, чтобы набрать форму, подготовиться, а затем отправиться на матч с Ливерпулем, чтобы добиться положительного результата и дать нашим болельщикам повод для радости во второй половине сезона», — цитирует форварда The National News.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонский клуб набрал 37 очков за 14 матчей и опережает «горожан» на 5 баллов.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл 18 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативные передачи.