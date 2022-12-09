Магуайр поделился желанием выиграть трофей как можно быстрее

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал, что думает о своей карьере. В этом сезоне 29-летний игрок потерял место в старте в манкунианском клубе.

«Мне 29, я являюсь капитаном «Манчестер Юнайтед» и 52 раза сыграл за свою страну. Я живу словно живу в мечте и делаю то, чего всегда хотел делать. Сейчас пришло время выигрывать трофеи», — цитирует англичанина Utd Plug.

В «МЮ» футболист играет с 2019 года. За это время ему не удалось выиграть ни одного трофея в составе команды.