Президент «ПСЖ» заявил, что клуб начнет переговоры с Рэшфордом, если они будут заинтересованы

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался об интересе к нападающему «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркусу Рашфорду.

«Он еще один игрок, который действительно потрясающий. Бесплатно? Получить Рашфорда бесплатно — каждый клуб определенно бегал бы за ним. Мы не скрываем этого, мы говорили раньше и... интересовались. Но момент был не самый удачный для обеих сторон. Может быть, лето, почему бы и нет? Сегодня, если он становится свободным агентом, конечно, мы можем поговорить с ним напрямую, но мы не собираемся делать это сейчас. Пусть он сосредоточится на чемпионате мира. Затем, надеюсь, в январе, если нам будет интересно, мы поговорим с ним», — приводит слова Нассера Аль-Хелаифи Еurosport.co.uk.

25-летний нападающий присоединился к «Манчестер Юнайтед» в январе 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 19 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до июня 2023 года.