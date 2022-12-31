Холанн забил 21-й гол в сезоне и установил новый рекорд АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн отличился в матче 18-го тура АПЛ против «Эвертона».

Этот гол стал для норвежского форварда 21-м в текущем сезоне АПЛ.

Таким образом, он установил новый рекорд лиги. Результат Холанна — это наибольшее количество голов, забитых игроком к концу года в одном сезоне АПЛ.