Холанн, Кейн и Де Брейне претендуют на звание игрока сезона в АПЛ

АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока сезона.

На награду претендуют: Кевин де Брейне, Эрлин Холанн (оба «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и Киран Триппьер («Ньюкасл»).

Победитель будет выбран по итогам голосования болельщиков и экспертов. Имя обладателя награды назовут 27 мая.

Номинанты на звание лучшего игрока сезона АПЛ. Фото Соцсети

После 36 туров «Манчестер Сити» с 85 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал», идущий вторым, на 4 балла. При этом у команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе.