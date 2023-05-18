Гендиректор «Манчестер Сити» не согласен с тем, что клуб выигрывает за счет денег
Гендиректор «Манчестер Сити» Ферран Сориано не согласен, что клуб выигрывает за счет денежного превосходства.
«Посмотрите на денежные вложения в футболистов в Англии за последний год, три года или пять лет. Мы никогда не были тем клубом, который тратит больше всех на игроков.
«Челси», «МЮ», «Арсенал» вкладывают больше, чем мы. Нечестно говорить, что мы побеждаем благодаря денег», — цитирует Сориано Yahoo.
Вчера, 17 мая, «Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Реал» с общим счетом 5:1. В АПЛ «горожане» идут на первом месте турнирной таблицы чемпионата Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|
2
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|
3
|Ньюкасл
|35
|18
|12
|5
|63-31
|66
|
4
|МЮ
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|
5
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70-42
|65
|
6
|Брайтон
|34
|17
|7
|10
|66-45
|58
|
7
|Тоттенхэм
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|
8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|
9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|
10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|
11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|
12
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|
14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|
15
|Вест Хэм
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|
16
|Нот. Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|
17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|
18
|Лидс
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|
19
|Лестер
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|
20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|24.02
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|1 : 1
|25.02
|18:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 2
|25.02
|18:00
|
Лидс – Саутгемптон
|1 : 0
|25.02
|18:00
|
Лестер – Арсенал
|0 : 1
|25.02
|18:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|4 : 0
|25.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|1 : 4
|25.02
|22:45
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|0 : 0
|26.02
|16:30
|
Тоттенхэм – Челси
|2 : 0
|5.04
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|1 : 0
|18.05
|21:30
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|27
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Рияд Махрез
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|25
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|34
|1
|10
|
|
Хуниор Фирпо
Лидс
|18
|1
|6