Гендиректор «Манчестер Сити» не согласен с тем, что клуб выигрывает за счет денег

Гендиректор «Манчестер Сити» Ферран Сориано не согласен, что клуб выигрывает за счет денежного превосходства.

«Посмотрите на денежные вложения в футболистов в Англии за последний год, три года или пять лет. Мы никогда не были тем клубом, который тратит больше всех на игроков.

«Челси», «МЮ», «Арсенал» вкладывают больше, чем мы. Нечестно говорить, что мы побеждаем благодаря денег», — цитирует Сориано Yahoo.

Вчера, 17 мая, «Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Реал» с общим счетом 5:1. В АПЛ «горожане» идут на первом месте турнирной таблицы чемпионата Англии.